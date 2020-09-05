16 yaşındaki genç kız dünya slalom rekorunu kırdı! Porsche ile manevralar!

Chloe Chambers isimli 16 yaşındaki genç kız, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Porsche 718 Spyder kullanarak yeni dünya rekoruna imza atan Chambers'in o anları, Porsche'un resmi YouTube kanalında paylaşıldı.
Videoda 16 yaşındaki Kart yarışçısı Chloe'nin arabayla dünya slalom rekoru kırmasının hikâyesi de anlatıldı.
Dünya Slalom Rekorunu Kırdı
Videoda araba sürmeyi ve mücadele etmeyi sevdiğini söyleyen Chloe, Porcshe 718 Spyder'ın direksiyonuna geçerek rekor kırma girişimlerine başlıyor. ABD'nin New Jersey eyaletinde yapılan rekor kırma girişimi, Chloe'nin inanılmaz araç kontrolüyle başarıyla sonuçlanıyor.
Porsche'un Yayınladığı Video
Slalom Nedir?
Slalom otomobili hissetmenin ve istikrarın en önemli etmenlerinden birisidir. Chloe, bu zor slalom manevrasını üst üste tekrarladı. Son denemesinde 47,45 saniyede 51 koninin arasından hiçbir koniyi yıkmadan geçmeyi başaran Chloe, bir önceki rekordan tam yarım saniye daha hızlı bir şekilde parkuru bitirerek yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Koniler, birbirlerine 15 metre uzaklıkta yerleştirilmişti. Aynı şartlarda dünya rekorunu kıran bir önceki sürücüyse bunu 2018 yılında gerçekleştirmişti.
Porsche, videonun sonunda Chloe'yi tebrik ederek 'Bizimle dans ettiğin için teşekkürler' dedi.
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