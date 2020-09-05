16 yaşındaki genç kız dünya slalom rekorunu kırdı! Porsche ile manevralar!

Porsche 718 Spyder ile slalom rekoruna imza atan 16 yaşındaki Chloe Chambers Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. O anlar Porsche tarafından paylaşıldı...

16 yaşındaki genç kız dünya slalom rekorunu kırdı! Porsche ile manevralar!

Chloe Chambers isimli 16 yaşındaki genç kız, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Porsche 718 Spyder kullanarak yeni dünya rekoruna imza atan Chambers'in o anları, Porsche'un resmi YouTube kanalında paylaşıldı.

Videoda 16 yaşındaki Kart yarışçısı Chloe'nin arabayla dünya slalom rekoru kırmasının hikâyesi de anlatıldı.

Dünya Slalom Rekorunu Kırdı 

Videoda araba sürmeyi ve mücadele etmeyi sevdiğini söyleyen Chloe, Porcshe 718 Spyder'ın direksiyonuna geçerek rekor kırma girişimlerine başlıyor. ABD'nin New Jersey eyaletinde yapılan rekor kırma girişimi, Chloe'nin inanılmaz araç kontrolüyle başarıyla sonuçlanıyor.

Porsche'un Yayınladığı Video

New Guinness World Records™ Title Achievement for Fastest Vehicle SlalomNew Guinness World Records™ Title Achievement for Fastest Vehicle Slalom
Making cars dance - on a record-breaking scale. Porsche is proud to announce a new Guinness World Records™ achievement for the Fastest Vehicle Slalom. See exactly how 16-year-old Chloe Chambers pulled it off. __ 718 Spyder: Fuel consumption combined: 10,9 l/100 km; CO2 emissions combined: 249 g/km Follow Porsche on Instagram: Like Porsche on Facebook: Subscribe to Porsche on YouTube: Visit the Porsche Website: *Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter unentgeltlich erhältlich ist

Slalom Nedir?

Slalom otomobili hissetmenin ve istikrarın en önemli etmenlerinden birisidir. Chloe, bu zor slalom manevrasını üst üste tekrarladı. Son denemesinde 47,45 saniyede 51 koninin arasından hiçbir koniyi yıkmadan geçmeyi başaran Chloe, bir önceki rekordan tam yarım saniye daha hızlı bir şekilde parkuru bitirerek yeni dünya rekorunun sahibi oldu.  Koniler, birbirlerine 15 metre uzaklıkta yerleştirilmişti. Aynı şartlarda dünya rekorunu kıran bir önceki sürücüyse bunu 2018 yılında gerçekleştirmişti.

Porsche, videonun sonunda Chloe'yi tebrik ederek 'Bizimle dans ettiğin için teşekkürler' dedi.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Taş Gibi Bilgisayar: Excalibur G780!

Xiaomi'den çifte indirim fırsatı!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 3 Eylül 2020 aktüel kataloğunda akıllı drone, cep telefonu ve LED TV
BİM 4 Eylül 2020 aktüel kataloğunda OPPO cep telefonu, Dijitsu TV fırsatı
Atiye 2. sezon için geri sayım! Atiye 2. sezon fragmanı yayında
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
Casper'dan Öğrencilere Hediye Yağmuru!
Hızlı mmWave 5G, Tüm iPhone 12'lerde Olmayacak
Masaüstünüze Yakışacak 30 Duvar Kağıdı!
İşte Yeni Yol Arkadaşı: Mobile Urban Elektrikli Scooter
Intel, Yıllar Sonra Logosunu ve Ses İmzasını Yeniledi: İşte Yeni Logo

 

 