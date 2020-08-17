17 Ağustos 2020: Türkiye'deki Vaka ve Vefat Sayıları Belli Oldu

Türkiye'de belirlenen Koronavirüs vakalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 17 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Yapılan 74.846 yeni test sonucunda 1.233 yeni tanı konuldu. Son 24 saatte, COVID-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise 22 oldu. Böylece, toplam vaka sayımız 250.542'ye, toplam can kaybı sayımız ise 5.996'ya yükseldi.