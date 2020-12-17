17 Aralık: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen günlük COVID-19 vakaları, hastaları ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıpları 17 Aralık 2020 tarihi itibarı ile, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Geride kalan son 24 saatte yapılan 206.102 yeni testin sonucunda 27.515 yeni vaka ile 4.209 yeni hasta belirlendi. Son 24 saatte vefat eden vatandaşlarımızın sayısı ise 243 oldu. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 1.955.680'e, toplam can kaybı sayısı ise 17.364'e ulaştı.