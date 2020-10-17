17 Ekim 2020: Türkiye Güncel COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'deki COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayıları, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük tablo ile açıklandı. Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde yapılan 112.131 yeni test sonucunda 1.723 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 71 olarak açıklandı. Böylece, Türkiye'deki toplam hasta sayısı 345.678'e, toplam can kaybı sayısı ise, 9.224'e yükseldi.