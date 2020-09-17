17 Eylül 2020: Türkiye'deki yeni COVID-19 Verileri Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen Covid-19 vakalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları, 17 Eylül 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 109.985 yeni test sonucunda 1.648 yeni COVID-19 tanısı konuldu. Yine son 24 saate, hayatını kaybedenlerin sayısı 66 olarak açıklandı. Yeni verilerle birlikte, Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 298.039'a, toplam can kaybı sayısı ise 7.315'e yükseldi.