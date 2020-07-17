17 Temmuz 2020: Yeni Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Belli Oldu

Koronavirüs kaynaklı vakalarının ve can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Koca, açıklamasında yoğun bakım hastalarının arttığına dikkat çekti. Yapılan açıklamaya göre, 41.215 yeni test sonucunda 926 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 olarak açıklandı. Böylece toplam vaka sayımız 217.799'a, toplam can kaybı sayımız ise 5.458'e yükseldi.