18.000mAh'lik Energizer Telefonu "Öldü"
18.000mAh kapasiteli devasa bir pille gelmeyi amaçlayan bu telefon, daha doğmadan tarihin tozlu raflarına karıştı!
Energizer'ın 18.000mAh kapasiteli devasa telefonu Power Max P18K Pop, Indiegogo'daki fon toplama kampanyasında büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Telefon, gereken fonun yalnızca yüzde 1'ini elde edebildi.
Telefon ilk olarak Şubat'taki MWC 2019'da gösterilmiş, Mart sonunda Indiegogo kampanyası başlatılmıştı. Ancak görünen o ki çoğu kullanıcı Energizer markalı, kalın bir telefonu çekici bulmuyor. 11 kişi ile yalnızca 15.000 dolar toplayabilen telefonun kitle fonlama kampanyası, şu an itibariyle kapatılmış durumda.
Telefonlarında Energizer ismini kullanma hakkına sahip olan Avenir Telecom, 1,2 milyon dolarlık / telefon başına 599 dolarlık bir fonlama hedefi koymuştu. Firmanın hedefine ulaşması için 2.000 telefon sevk etmesi gerekecekti. Ancak gelişmelere bakılacak olursa Energizer Power Max P18K Pop, gün ışığını hiç görmeyecek.
Normal telefonlardan çok daha kalın ve ağır olan telefonu kimsenin istememesi sürpriz değil. Telefonun Mediatek Helio P70 yonga setine rağmen yavaş çalışması, beğenilmeyen bir başka özelliği olmuştu.
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