18 Ağustos 2020: Koronavirüs Toplam Vefat Sayımız 6.000'i Geçti

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin toplam sayısı, 6.000'i geçti. 18 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile, ülkemizde yaşanan Koronavirüs kaynaklı vefatların toplamı, 6.016'ya ulaştı. Bugün yapılan 82.318 yeni test sonucunda 1.263 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte, COVID-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise 20 olarak açıklandı. Böylece, toplam vaka sayımız da 251.805'e ulaşmış oldu.