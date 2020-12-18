18 Aralık: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Ülkemizdeki günlük COVID-19 vakaları, hastaları ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıpları, 18 Aralık 2020 itibarı ile güncellendi. Son 24 saatte yapılan 205.809 yeni testin sonucunda 26.410 yeni vaka ve 4.103 yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte vefat eden vatandaşlarımızın sayısı ise 246 oldu. Yeni verilerle birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 1.982.090'a, toplam can kaybı sayısı ise 17.610'a ulaştı.