18 Ekim 2020: Türkiye Güncel COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

Ülkemizde tespit edilen COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin güncel sayıları açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 101.403 yeni testin sonucunda 1.815 yeni hasta belirlendi. 1 gün içerisinden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 72 oldu. Yeni verilerle birlikte, Türkiye'deki toplam hasta sayısı 347.493'e yükselirken, toplam can kaybı sayısı 9.296'ya ulaştı.