18 Kasım 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Hasta Sayısı 4.000'i de Geçti

Türkiye'de belirlenen günlük COVID-19 hastalarının sayısı 4.000'in de üzerine çıktı. 18 Kasım 2020 itibarı ile güncellenen yeni veriler şu şekilde: Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 158.811 yeni testin sonucunda 4.215 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saatte, hayatını kaybedenlerin sayısı 116 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 425.628'e, toplam can kaybı sayımız ise 11.820'ye yükseldi.