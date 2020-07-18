18 Temmuz 2020: Günlük Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de görülen Koronavirüs kaynaklı vakalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları açıklandı. Buna göre, yapılan 40.943 yeni testin 918'i pozitif sonuçlandı. Geride bıraktığımız son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 oldu.Yeni verilerle birlikte, toplam vaka sayımız 218.717'ye, toplam can kaybı sayımız ise 5.475'e yükselmiş oldu.