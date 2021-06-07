18 Yıl Ömürlü Projektör: Epson EH-TW740 İncelemesi

Televizyon yerine bir projeksiyon cihazı satın alınır mı? Evde sinema ve maç keyfi için hangi projeksiyon cihazını satın almalı? Bu incelememizde bu soruların cevabını arıyor ve tam 18 yıl kullanım ömrü sunan Epson EH-TW740 projeksiyon cihazını değerlendiriyoruz.

07 Haziran 2021 20:00

Ercan Uğurlu