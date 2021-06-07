18 Yıl Ömürlü Projektör: Epson EH-TW740 İncelemesi

Ttelevizyon yerine projeksiyon cihazı kullanma fikri kulağa hiç kötü gelmiyor. Televizyondan çok daha büyük bir ekranda film izlemenin keyfi hiçbir şeyde yok elbette. Ancak öte yandan bizim kültürümüze pek uygun olmadığı da açık. Zira evde televizyonun yeri bizde başka. Ev düzerken bile önce oturma odasında televizyonun yerini belirliyor, ardından ona göre bir oturma şekli düzenliyoruz. Tabii ki bu dediğimiz geleneksel bakış açısı; yeni jenerasyonla beraber televizyon izleme alışkanlığı farklılık gösteriyor; geleneksel medya yerine dijital medyaya doğru bir eğilim söz konusu. Hal böyle olunca zaman zaman sorulan bu soru bir kez daha gündeme geldi. Özellikle Netflix gibi dijital video akış servislerinin yaygınlaşması ve pandemi sebebiyle sinema salonlarının yerini ev sineması almışken, şu sıra forumlarda ve sosyal medyada sıkça konuşulan konulardan biri bu. Peki, televizyon yerine projeksiyon cihazı tercih edilir mi?
Bunun cevabını siz vereceksiniz pek tabii ki, ancak günün sonunda bir projeksiyon cihazı elbette televizyon yerine rahatlıkla kullanılabilir. Bunun sağlayacağı en büyük avantaj, kuşkusuz dev boyutu bir seyir keyfi. Duvar boyutu kadar bir televizyon satın almanın, projeksiyona kıyasla bir hayli maliyetli olacağı açık. Peki, bir projeksiyon cihazının ömrü ne kadar, uzun kullanım konusunda televizyonun yerini tutabilir mi? İsterseniz bu soruyu bugün inceleyeceğimiz Epson EH-TW740 modeli üzerinden verelim. Zira bu projeksiyon cihazının ömrü tam 18 yıl.
18 Yıla Kadar Lamba Ömrü
Evet, Epson EH-TW740 projeksiyon cihazı 18 yıla kadar lamba ömrüne sahip. Elbette bunu belli kullanım şartlarında sağlıyor ve buradan tekrar konunun başına dönüyoruz. Evde bir projeksiyon cihazını tercih edip etmemenizi belirleyecek faktör televizyon izleme süreniz. Eğer televizyon sürekli açık ise, tabii ki projektörden beklediğiniz verimi alamayacaksınız. Fakat günde 3 – 4 saat televizyon izleme alışkanlığınız varsa ve genellikle akşam saatlerinde izliyorsanız o zaman başka ve bu konuda Epson EH-TW740 size bir hayli yardımcı olabilir. Konuyu böyle açtık ancak diğer yandan televizyon / projektör kıyası dışında iyi bir projeksiyon cihazı satın almayı düşünenler için de şahane bir seçenek olacak.
Bir süredir Epson EH-TW740'ı kullanıyoruz ve sahip olduğu özelliklerle bir hayli başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Epson EH-TW740, Full HD çözünürlüğünde görüntü sağlıyor ve renk doygunluğu ile parlaklık seviyesini bir hayli başarılı bulduk. 3300 lümen parlaklığında görüntü sağlayabilen cihaz, Epson'ın 3LCD projeksiyon sistemini kullanıyor ve bunun neticesinde de belirgin gölgeler ve derin siyahlar üretebiliyor.
Kolay Kurulum ve Pratik Kullanım
Epson EH-TW740'ın kurulumu çok basit. Kutusundan çıkardıktan birkaç dakika içinde kullanıma hazır hale getirebiliyorsunuz. Odak ayarını lambanın üzerinden kolayca yapabiliyor ve odak kaydırmayı da arkasındaki anahtar ile ayarlayabiliyorsunuz. Bu sayede bu cihazı illa perdenin ya da duvarın tam karşısına koymak zorunda değilsiniz, çapraz bir yere de yerleştirebiliyorsunuz.
Cihazın tüm ayarlarını üzerindeki tuşlar yoluyla ya da uzaktan kumandası üzerinden yapabiliyorsunuz. Uzaktan kumanda ile tüm ayarlar elinizin altında, ancak keşke uzaktan kumandanın ışıklandırması da olsaymış, zira karanlıkta doğru tuşu bulmak zor olabiliyor.
Bu cihazla görüntü aktarımını HDMI üzerinden yapıyorsunuz ancak ayrıca satılan bir USB Wi-Fi dongle'ı da var. Bu ve telefonunuza indireceğiniz Epson iProjection uygulaması yoluyla kablosuz olarak da telefonunuzdan bağlanabiliyorsunuz. Öte yandan bir Android TV Stick'i satın alarak bu projeksiyonu direkt olarak bir televizyona da çevirebilirsiniz. Bu anlamda kullanımı bir hayli çeşitli.
Üst Seviye Görüntü Kalitesi
Pek tabii ki cihazdan en iyi performansı akşam saatlerinde, loş ışıkta alıyorsunuz. Fakat günün sonunda tercihiniz bu yönde ise istediğiniz seyir keyfini size sağlıyor. Gün içinde de fena bir görüntü üretmiyor cihaz. En azından direkt güneş ışığına maruz kalmadığı sürece.
30 inç ila 386 inç arasında görüntü üretebilen cihazın farklı renk modları var. Dinamik, parlak sinema, sinema ve oyun gibi farklı modlarda görüntü aktarabiliyor ki gerçekten sağladığı renklerle doyurucu bir görüntü kalitesi sağlıyor. Bu cihazı biz evde uzun süredir kullanıyoruz. 55 inç televizyonumuzun yerini aldı. TV'nin arkasındaki duvara yansıttık ve yaklaşık 100 inçlik bir görüntü ile bol bol Formula 1 izledik. Şimdi yakında Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası da başlayacak, onun için de güzel bir fırsat olacak bu cihaz.
18 yıl konusuna geri dönecek olursak, bu cihaz bu süreyi her gün yaklaşık 2 saatlik kullanım sonucunda sağlıyor. Cihazın lamba ömrü normal kullanımda 6 bin saat, ekonomik modda ise 12 bin saat kadar. Bunlar da bir projeksiyon cihazı için uzun süreler. Yani bu cihazı hiç kapatmaz sürekli normal modda çalıştırırsanız 250 gün ila 500 gün arasında kullanım sağlayabilirsiniz. Gerçek kullanımda ise, günde 4 – 5 saat açık tutsanız, yaklaşık 9 – 10 yıl kadar performans alabiliyorsunuz ki, bu da dev ekranda seyir keyfi için fazlasıyla iyi bir süre.
Bu arada cihazın üzerinde 2W gücünde bir hoparlör de var. Bu nispeten yeterli olabilir, sessiz bir odada iyi bir ses sağlıyor, fakat tabii ki cihazın bir de fan sesi var. 28 dB ile 37 dB arasında fan sesi üretiyor cihaz ki bunlar bir projeksiyon cihazı için normal değerler. O anlamda bu denli büyük bir görüntüden daha iyi keyif alabilmeniz için bir ses sistemi bağlamanızı tavsiye ederiz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirecek olursak, Epson EH-TW740'ın bir televizyonun yerini rahatlıkla alabileceğini söyleyebiliriz. Ancak tabii ki başta da belirttiğimiz gibi burada ana kriter, sizin kullanım şekliniz. Eğer genellikle akşamdan akşama ekrana bakıyor ve bunda da seyir keyfinizin yüksek olmasını bekliyorsanız o halde bu cihaz beklentinizi tam olarak karşılayacak. Tabii ki diğer yandan illa bir seçim konusu haline de getirmeye gerek yok. Ev sineması ve dev ekranda maç izlemek için iyi bir projeksiyon cihazı arıyorsanız da bu cihaz başlı başına iyi bir seçenek. Renk üretimi, görüntü kalitesi, parlaklık miktarı ve uzun kullanımı cihazın en büyük artıları. Her akşam 2 saat keyif yapsanız 18 yıl boyunca kullanabilmeniz gerçekten de çok etkileyici. Bu kriterlerde son dönemde gördüğümüz en başarılı cihazlar arasına girdiğinin altını çizebiliriz. Şu an Epson EH-TW740'ı 6499 TL fiyatla bulabileceğinizi de söyleyelim.
CHIP Online Notu: %93
+ Yüksek görüntü kalitesi
+ Doygun renkler
+ Derin siyahlar
+ 18 yıla kadar kullanım ömrü
+ Kullanım kolaylığı
- Uzaktan kumandada tuş aydınlatması yok
Epson EH-TW740 Teknik Özellikleri
- Projeksiyon Sistemi 3LCD
- Doğal Çözünürlük 1080p (1920x1080)
- Parlaklık 3300 lümen
- Kontrast Oranı 16.000:1
- Doğal En Boy Oranı 16:9
- Işık Kaynağı Lamba
- Işık Kaynağı Ömrü 6000 saat (normal), 12000 saat (ekonomik)
- Projeksiyon Boyutu 30 inç – 386 inç
- Yansıtma Mesafesi Oranı 1.21 (60")
- Hoparlör 2W
- Bağlantılar HDMI, USB 2.0 Tip-A, USB 2.0 Tip B, ses çıkışı, 802.11n Wi-Fi
- Güç 327W / 225W / 0,6W (Normal / Tasarruf / Bekleme)
- Gürültü Düzeyi 37 dB (Normal) - 28 dB (Ekonomi)
- Boyutlar 302 x 252 x 92 mm
- Ağırlık 2.8 kg.
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