1899 TL'lik AirPods Pro'ya, 799 TL Fiyatlı Cevap: Freebuds 3i İncelemesi!

AirPods'a uygun fiyat ve gürültü engelleme özelliği ile iyi bir alternatif olan Huawei Freebuds 3i'yi inceledik. Peki, Huawei Freebuds 3i özellikleri neler, performansı nasıl, fiyatı be kadar ve pil ömrü ne kadar gidiyor? İşte Huawei Freebuds 3i incelemesi ve satın almadan önce hakkında bilmeniz gerekenler.

26 Haziran 2020 20:30

Ercan Uğurlu