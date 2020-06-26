1899 TL'lik AirPods Pro'ya, 799 TL Fiyatlı Cevap: Freebuds 3i İncelemesi!

Şu sıra birbiri ardına kablosuz kulaklıklar geldi ve biz de arka arkaya deneyimleme şansı bulduk. Bunlardan kısa bir süre önce OPPO'nun Enco W31 modelini incelemiştik hatırlarsanız. Bugün ise bir diğer yeni kablosuz kulaklıklardan olan Huawei'nin Freebuds 3i modelini değerlendireceğiz. Ancak aslında bu kulaklığı daha önceden incelemiştik. Bu da yine kısa bir süre önce incelediğimiz Honor Magic Earbuds'dan başkası değildi.
Huawei Freebuds 3i Honor Magic Earbuds İle Aynı Mı?
Huawei ve Honor kardeş şirketler ve bazı ürünleri aralarında paslaşıyorlar demek mümkün. Daha önce akıllı saat tarafında da gördüğümüz benzerliği bu kez de kablosuz kulaklıklarında görüyoruz. Huawei Freebuds 3i ile Honor Magic Earbuds tamamen bire bir aynı kulaklıklar, yalnızca markaları farklı. Ancak tabii ki incelemeden geçmeyeceğiz; şimdi bakalım Huawei Freebuds 3i bizlerle neler sunuyor...
Huawei Freebuds 3i Tasarımı Nasıl?
Huawei Freebuds 3i de yine temelde AirPods tasarımını benimseyen kulaklıklar arasında yer alıyor. Beyaz renkli yapısı ve aşağı doğru uzayan kollarıyla güzel görünen kulaklığın ayrıca siyah renkli seçeneği de bulunuyor.
Kulaklığın sürücüleri 10 mm boyutunda ve kulak kanallı yapısıyla kulakta rahat duruyor. Eğer kutusunu açıp taktığınızda size uymazsa, kutusu içine farklı kulak başlıkları da bulunduruyor; onları deneyebilirsiniz.
Kulaklığı telefonunuza bağlamanız da oldukça basit. Bluetooth 5 desteği mevcut ve şarj kutusunun arkasında minik bir tuş var. Bu tuşa basılı tutarak eşleştirme modunu açabiliyor ve hızlıca telefonunuza bağlayabiliyorsunuz.
Huawei Freebuds 3i Ayarları Huawei Al Life Uygulaması Üzerinden Yapılıyor
Kulaklığın uygulaması da var, ancak çok fazla fonksiyon içermiyor. HUAWEI AI Life uygulaması üzerinden birkaç ayar yapabiliyorsunuz. Bunlar da kulaklığın üzerindeki dokunmatik alanlarına ilişkin oluyor.
Uygulama üzerinden bu dokunmatik alanlara şarkı oynat/durdur, sonraki ve önceki şarkı, sesli asistanı uyandır gibi seçenekleri atayabiliyorsunuz. Ayrıca dokunmatik yüzeye basılı tutarak dokunduğunuzda, kulaklığın aktif gürültü engelleme özelliğini de kapatıp açabiliyorsunuz.
Huawei Freebuds 3i Özellikleri Neler?
Evet, Huawei Freebuds 3i'de aktif gürültü engelleme özelliği yer alıyor. Yine Magic Earbuds gibi bu özelliği bu fiyat kategorisine getiren ender modellerden olan Freebuds 3i, her kulak sürücüsü üzerinde 3 mikrofona yer veriyor. Bu mikrofonlardan biri kulaklığın iç kısmında, biri arkasında ve biri de alt kenarında bulunuyor. Mikrofonlardan özellikle telefon görüşmelerinde faydalanabiliyorsunuz.
Karşı tarafın sesini gayet etkili şekilde duyabilirken, sizin de sesiniz karşı tarafa güçlü şekilde ulaşıyor. Bunu özellikle daha ucuz model OPPO Enco W31 ile aynı şartlarda kıyasladığımızda, Enco W31'in konuşma ses performansının daha zayıf olduğunu gördüğümüzü söyleyelim. Bundan o incelememizde de bahsetmiştik zaten. Fakat öte yandan Magic Earbuds incelememizde de bahsettiğimiz gibi, güçlü trafik sesi ve ezan sesi bir araya geldiğinde, telefon görüşmeleriniz sekteye uğrayacaktır.
Huawei Freebuds 3i Müzik Performansı
Kulaklığın müzik performansı ise, bu fiyat çizgisi için gayet ideal. Gayet yüksek seste müzik çalabilen kulaklık, bas ve tiz dengesini iyi bir şekilde sunuyor. İster sessiz ortamda, ister dış kullanımlarda dinlediğiniz şarkıdan keyif alıyorsunuz. Ancak gürültü engelleme özelliğini açıp kapatmanız, toplu taşımada müzik dinlerken pek de fark etmiyor açıkçası; Dış sesleri içeri sızdırabiliyor.
Dediğimiz gibi kulaklık müzikal performansıyla bizi kendinden memnun bıraktı. Kulaklıkla Infected Mushroom da dinledik, 60'lar da; kategorisi için hayli yeterli bir müzik dinletisi sunuyor. Yalnız dış kullanımlarda pek fark etmiyorsunuz, ancak daha sessiz ortamlardayken, en yüksek ses seviyesinde bol tizli melodiler dinlerseniz rahatsız olmanız olası; bu durumda sesi biraz kısmanız gerekebilir.
Huawei Freebuds 3i Pil Ömrü Ne Kadar?
Huawei Freebuds 3i pil ömrü ile rahat ettiren kulaklıklardan. Kulaklıkla tek şarj ile 3.5 saate kadar müzik dinleme olanağınız var. Ancak bu süre hem çevre şartları hem ses seviyesine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Kullanmadığınız durumlarda da şarj kutusuna koyduğunuzda kulaklıklar yeniden şarj oluyor ve böylece toplamda 14.5 saate kadar pil ömrü sağlanabiliyor.
Huawei Freebuds 3i Batarya Kapasitesi
Bilmeniz açısından şarj kutusunun batarya kapasitesinin 410 mAh seviyesinde, kulaklıkların üzerindeki bataryaların kapasitesinin ise 37 mAh olduğunu söyleyelim. Kulaklığın şarjının ne kadar kaldığını da yine uygulama üzerinden görebiliyorsunuz.
Sonuç
Huawei Freebuds 3i, tasarımıyla kibar görünen ve rahat kulaklıklardan biri oluyor. Ses performansıyla ideal, telefon görüşmeleri için de gayet yardımcı bir model. Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olması avantaj sağlarken, öte yandan kulaklıkların su sıçramalarına karşı da IPX4 sertifikasıyla korunduğunu söyleyelim.
Huawei Freebuds 3i Fiyatı Ne Kadar?
Freebuds 3i'yi şu an piyasada 799 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Bu etiketle, bu fiyat bandı için ideal modellerden biri olduğunu söylemek gayet rahat. Elbette fiyatı daha yukarı çekerseniz, farklı modeller göreceksiniz. Bunlardan biri de AirPods oluyor. O anlamda Freebuds 3i, iyi bir AirPods alternatifi olarak da öne çıkıyor.
CHIP Online Notu: %88
+ Kullanımı rahat
+ Güzel görünüyor
+ Ses performansı
+ İyi bir AirPods alternatifi
+ Zahmetsiz eşleşme
+ Aktif gürültü engelleme özelliği
+ Pil ömrü
- aptX HD desteği yok
- Yükses seste tizler rahatsız edici olabilir
Kimler Huawei Freebuds 3i Satın Almalı?
800 TL'ye kadar iyi bir kablosuz kulaklık arayan müzik severler Freebuds 3i'yi tercih edebilirler.
Huawei Freebuds 3i Alternatifleri Neler?
Huawei Freebuds 3i'ye alternatif olarak Sony WF-SP700NP veya OPPO Enco W31 modelini de değerlendirebilirsiniz.
Huawei Freebuds 3i Teknik Özellikleri
Sürücü 10 mm sürücü
Bağlantı Bluetooth 5.0
Pil Kapasitesi 37 mAh (kulaklık başına) / 410 mAh (şarj çantası)
Çalma Süresi 3.5 saat / 14.5 saat (şarj çantasıyla)
Şarj Bağlantısı USB-C
Gürültü Engelleme Var
Boyutlar 41.8 x 23.7 x 19.8 mm
Ağırlık 5.5 gr. / 51 gr. (kılıf)
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın