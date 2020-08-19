19 Ağustos 2020: Türkiye'deki Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

19 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile, ülkemizde tespit edilen yeni COVID-19 vakalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları açıklandı. Yapılan 87.223 yeni test sonucunda 1.303 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte, COVID-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise 23 oldu. Böylece, toplam vaka sayımız 253.108'e, toplam can kaybı sayımız ise 6.039'a ulaşmış oldu.