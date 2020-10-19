19 Ekim 2020: Günlük COVID-19 Hasta Sayımız 2.000'e Dayandı

Ülkemizde tespit edilen COVID-19 hastalarının sayısı artmaya devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve günlük hastaların sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 116.249 yeni testin sonucunda 1.958 yeni hasta belirlendi. Yine 24 saatte, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 75 oldu. Böylece, Türkiye'deki toplam hasta sayısı 349.519'a, toplam can kaybı sayısı ise 9.371'e ulaştı.