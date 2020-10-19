19 Ekim 2020: Günlük COVID-19 Hasta Sayımız 2.000'in Üzerinde

Ülkemizde tespit edilen COVID-19 hastalarının sayısı artmaya devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve günlük hastaların sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından önce açıklandı, daha sonra güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 116.249 yeni testin sonucunda ilk olarak 1.958 yeni hasta belirlendiği söylenirken, birkaç saat sonra bu sayı 2.026'ya yükseltildi. Son 24 saatte, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 75 oldu.