19 Kasım 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları

Türkiye'de belirlenen günlük COVID-19 hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları, 19 Kasım 2020 itibarı ile güncellendi. Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 157.756 yeni testin sonucunda 4.542 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saatte, hayatını kaybedenlerin sayısı 123 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 430.170'e, toplam can kaybı sayımız ise 11.943'e yükseldi.