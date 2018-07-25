1907 Fenerbahçe'den Espor anlaşması

1907 Fenerbahçe Derneği, InGame Group tarafından yaratılan, yüzde 100 Türk yapımı ilk ve tek MMOFPS oyunu Zula ile iş birliğine imza attı.

Oynat Espor dünyasında neler oluyor? Espor dünyasının iki büyük oyuncusu dev bir iş birliğine imza attı. Kameralarımız olay yerindeydi!

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