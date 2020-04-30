1918 salgınında ne yaşanmıştı? Koronavirüs ile inanılmaz ortak noktalar...

1918 grip salgını ile koronavirüs salgını arasında ne gibi ortak noktalar var? Bilim insanları 1918 salgını ile ilgili kayıtları incelerken, bugün koronavirüs salgını mücadelesine ders çıkarılabilecek noktaları buldular.