1940'ların Yarış Otomobili, Elektrikli Oldu!

Nissan'ın yeni elektrikli otomobil prototipi, modern donanımı ve 1940'ların yarış otomobiline benzeyen görünümüyle adeta büyülüyor!

1940'ların Yarış Otomobilini Andıran EV!

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