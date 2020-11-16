1961 Model Volkswagen Beetle Deluxe'un Muhteşem Dönüşümü!

1961 model Volkswagen Beetle Deluxe'un Özel VW Roadster'a dönüşümü herkesi kendine hayran bıraktı. Tasarımcı Danni Koldal'ın tasarladığı araç Batmobile'a benzetildi.

1961 model Volkswagen Beetle Deluxe'un muhteşem dönüşümü!

Volkswagen Beetle, otomotiv tarihinin en ikonik otomobillerinden biridir. Elbette, klasik Tip 1, rakibine kıyasla biraz güçsüz ve teknik olarak etkileyici değildi. Bu şirin bir araba! Tasarımcı Danni Koldal'ın tasarladığı ve dönüştürdüğü şık siyah mat 1961 Volkswagen Beetle Deluxe Roadster bu aracı bambaşka bir hale dönüştürdü.

Klasik Beetle'ı daha da havalı bir versiyona dönüştürerek, insanları araca hayran bıraktı. Bu araç normal bir 1961 Beetle Deluxe.

barmobile

Batman'ın Kullanabileceği Bir Araç Görünümü

Koldal'ın dönüştürdüğü Volkswagen Beetle'a baktığınızda, "Hey, bu Bruce Wayne'in muhtemelen kullanacağı bir araç değil mi?" diye düşünebilirsiniz. Sosyal medyada pek çok kişi bu konuda aynı fikirde.

Uzun bir gövdeyle birlikte şık mat siyah estetiği, yıllar boyunca Batmobiles'in benzer tasarımlarına göz kırpıyor. Ancak burada küçük bir tutarsızlık var - Superman logosunun yanı sıra "Superman" kelimesi ile yazılmış bir başlık süslemesi var. (arkada el yazısı.)

superman

Batmobile Değil, Koldal'ın Beetle Deluxe'dan Dönüştürdüğü Özel VW Roadster'ı

Yeni boyanın yanı sıra, araç bazı önemli değişikliklere, yani belirli parçaların kaldırılması ve modifikasyonuna da uğradı. Koldal, Deluxe'un orijinal krom tamponlarına veda etti ve çamurluğa monteli sinyallerden kurtuldu. Ayrıca eski yan aynalardan kurtuldu ve yarış arabalarına uygun daha eski bir "torpido" tasarımına gitti.

batman

Sadece estetik bir revizyon olsaydı, araba kaputun altında da hemen hemen aynı olmalıydı - muhtemelen 25 ila 40 beygir gücüne ve yaklaşık 60-70 mil / saate (96-112 km / sa) 1100 ila 1600 CC motorlu 4 vitesli bir şanzıman) motora bağlı olarak en yüksek hıza ulaşırdı.

Volkswagen Beetle topluluğu şaşırtıcı derecede geniş ve bunun gibi tasarımlar nadir değil.

kodal

bettle

Araba alçaltıldı, ön cam kesildi ve ortalama bir görünüm vermek için 'torpido' aynaları takıldı.

ayna

ses sistemi

Koldal'ın Instagram'ındaki görünüşe bakılırsa , araba aynı zamanda sergilerde de yer aldı.

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otomobil

otomobil

otomobil

oto

Fotoğraflar: Danni Koldal

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