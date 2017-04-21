1979'dan Gelen İlk Kara Delik Çizimi!

Yakın bir süre sorna gerçekten kara delik fotoğrafı çekebilecek olsak da, 1979'dan gelen bu resim, bugün halen geçerliliğini koruyor!

Kara delikler gerçekte nasıl gözüküyor?

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Güzel bir yazı olmuş

Ben beğendim, neymiş demek ki her şeye inanmamak lazımmış.

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