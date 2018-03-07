1981 Yapımı Honda Accord'a Tesla Takviyesi
1981 yılında piyasaya sürülen Honda Accord'a Tesla dokunursa ne olur? Tabii ki Teslonda doğar! İşte Teslonda ve değişim hikayesi...
- Ercan Uğurlu
1981 yapımı Honda Accord, dönemin ünlü otomobillerinden biri olabilir, fakat günümüzde esamesinin okunmayacağı çok belli. En azından bu otomobile Tesla dokunuşu yapılana kadar böyleydi. Jim Belosic adında bir kullanıcının eline düşen 1981'lik Honda Accord, adeta bir uçan canavara dönüşmüş.
Dönüşüm sürecini ve sonrasını YouTube kanalında videolarla yayınlayan Belosic, Honda Accord'u 2.7 saniyede 100 km/s hıza ulaşan bir otomobile çevirmeyi başarmış. Aslına bakarsanız önemli olan başarı bu değil, bunu yaparken Tesla motoru kullanmış olması kuşkusuz.
1981 yapımı Honda Accord'a 414 kW'lık Tesla Model S P85 motoru takan Belosic, tek değişikliği elbette burada yapmamış. Motora bağlı olarak pek çok bileşeni değiştirmek zorunda kalan Belosic, otomobilin dingilini de yenilemiş. Sonunda ortaya yine ortaya orijinal Honda Accord görünümlü, fakat modifiye edildiği açıkça belli olan ve adeta uçan bir Honda Accord çıkmış. Belosic'in yapım aşamasında kaydettiği videoarı yukarda izleyebilirsiniz.
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