2.000 yıl öncenin deprem cihazı

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Savaş Makineleri

Kayıp Şehirler

Vahşi Batı

Korsanlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Nostalji: 80'ler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Dinozorlar

Robotlar ve Yapay Zekâ