2.000 Yıllık Olduğu Düşünülen Yazmaların Hepsi, Sahte Çıktı

Washington'daki İncil Müzesi'nde sergilenen ve 2.000 yıllık olduğu sanılan Ölü Deniz Yazmaları koleksiyonunun tamamı sahte çıktı.

  • Levent Öztürk
İncil Müzesi'ndeki yazmalar sahte çıktı
Museum of the Bible

Washington'da bulunan Museum of the Bible (İncil Müzesi) oldukça değerli bir sergiye ev sahipliği yapıyordu. "20. Yüzyılın en önemli arkeolojik bulgularından biri" olarak tanımlanan Ölü Deniz Yazmaları'nın (Kumran Metinleri) 16 parçası müzede sergileniyordu. Ancak bunların, aslında sahte olduğu ortaya çıktı.

Ölü Deniz Yazmaları ilk olarak 1940 yılında Kudüs yakınlarındaki Kumran mağaralarında bulunmuştu. 2.000 yıllık yazıtlar, Yahudi İncili'nin bilinen en eski metinlerinin bir kısmını simgeliyordu. Bunların büyük kısmı Kudüs'te sergilense de, bazı kısımlarının ABD'de bulunduğu iddia edilmişti.

Müze, yapılan ilk testler sonrasında elindeki parçaların bir kısmının sahte olduğunu zaten biliyordu ve 2018 yılında bu parçaları sergisinden kaldırarak, sahtecilik uzmanları Art Fraud Insights'ı koleksiyonun geri kalanını incelemek için çağırmıştı.

Art Fraud Insights kurucusu Colette Loll tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, yapılan detaylı incelemeler ve analizler sonrasında bu sergideki Kumran Metinleri'nin hiçbirinin gerçek olmadığının ortaya çıktığı belirtildi.

Yayınlanan detaylı raporda söylenilene göre parçalar, genellikle gerçek metin parçalarının görünüşü ile eşleşmelerini sağlayan hayvan derisi zamkı ile kaplanmış tarihi deri parçaları üzerine yazılmış gibi gözüküyorlar. Tabii ki bu rapor, Kudüs'te yer alan Ölü Deniz Yazıtları'nın gerçekliğine şüphe düşürmüyor. O koleksiyon, 1947 yılında bulunan ilk metinleri içeriyor. Müzenin koleksiyonu ise, 2002 yılında ortaya çıkarak çeşitli müzelerin ve özel koleksiyoncuların eline ulaşan parçaları içeriyordu.

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