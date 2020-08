2 Ağustos 2020: Türkiye'deki Koronavirüs Kaynaklı Vaka ve Vefat Sayıları

Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 2 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Yapılan 40.247 yeni test sonucunda 987 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Son 24 saatte yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayısı ise 18 oldu. Böylece toplam vaka sayımız 232.856'ya, toplam can kaybı sayımız ise 5.728'e yükselmiş oldu.