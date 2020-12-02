2 Aralık 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Vaka ve Vefat Sayıları

Ülkemizde belirlenen günlük COVID-19 vaka ve hasta sayıları ile yaşanan vefatların sayısı, 2 Aralık 2020 tarihi itibarı ile, Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Yapılan 183.624 yeni test sonucunda 31.923 yeni tanı konuldu; 6.690 yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 193 oldu. Yeni verilerle birlikte, toplam hasta sayımız 513.656'ya, toplam vefat sayımız ise 14.129'a ulaştı.