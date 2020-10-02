2 Ekim 2020: Türkiye'deki Yeni Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

2 Ekim günü itibarı ile ülkemizde tespit edilen yeni COVID-19 hastalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları güncellendi. Yapılan 114.857 yeni test sonrasında belirlenen yeni hastaların sayısı 1.442 oldu. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 olarak açıklandı. Böylece, ülkemizdeki toplam hasta sayısı 321.512'ye, toplam vefat sayısı ise 8.325'e yükseldi.