2 Eylül 2020: Türkiye'deki Ağır Koronavirüs Vakalarının Sayısı 1.000'i Aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında yeni Koronavirüs verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 107.927 yeni test sonucunda 1.596 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 oldu. Böylece, toplam vaka sayımız 273.301'e, toplam can kaybı sayımız ise 6.462'ye ulaşmış oldu.