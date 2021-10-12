2 Gelinlik Firmasının Güvenlik Şirketi Cloudflare'e Açtığı Dava Sonuçlandı!

Bir gelinlik firması, bir internet güvenlik şirketine neden dava açar? İnternet sitesi güvenlik firması Cloudflare'e, iki gelinlik firması tarafından gerçekten böyle bir dava açıldı ve açılan davada sonuç belli oldu!

12 Ekim 2021 00:03

Levent Öztürk