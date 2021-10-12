2 Gelinlik Firmasının Güvenlik Şirketi Cloudflare'e Açtığı Dava Sonuçlandı!

Web sitesi güvenlik şirketi Cloudflare, iki ABD gelinlik şirketi tarafından kendisine karşı açılan bir telif hakkı ihlali davasını kazandı. Mon Cheri Bridals ve Maggie Sottero Designs, katalog içeriklerini gelinlik satmak için kullanan birkaç sahte web sitesi keşfettikten sonra harekete geçti. Her iki şirket de, telif hakkıyla korunan tasarımlarını ihlal eden web sitelerinin hizmetlerini sona erdirmediği için Cloudflare'in telif hakkı ihlaline katkıda bulunarak suçlu olduğunu iddia etti.
İki şirket davalarını 2018 yılında açtılar, ancak neredeyse üç yıl sonra, ABD Bölge Yargıcı Vince Chhabria, Cloudflare'in iddia edilen ihlale maddi katkıda bulunmadığına karar verdi.
Cloudflare bir blog gönderisinde şunları söyledi: "Çevrimiçi ihlali engelleyemesek de, telif hakkı sahiplerini, bu tür içeriği internetten gerçekten kaldırabilen barındırma sağlayıcıları ve web sitesi operatörleriyle bağlayarak sorunu çözmelerine yardımcı olmak için kötüye kullanım süreçleri oluşturduk."
Dava, gelinliklerin sahte versiyonlarını satan web sitelerinin çoğunun Çin'de bulunduğunu ve isimleri bilinmeyen yüzlerce davalının listelendiğini ortaya çıkardı.
Sattıkları tasarımların tüm fotoğraf görüntülerinin telif hakkına sahip olan gelinlik şirketleri, Cloudflare hizmet paketini kullanarak tasarımcılarının telif hakkıyla korunan fotoğraflarını içeren, görüntüleyen ve kullanan 365'ten fazla Cloudflare müşterisini belirlemek için Counterfeit Technology'nin (Sahtecilik Teknolojisi) yardımını kullandı.
Dava, Cloudflare'ın hüküm ve koşullarında, yasaların herhangi bir ihlalinin hizmetin feshedilmesini haklı çıkardığına ve "CloudFlare'in politikasının bu hizmet şartlarının ihlallerini araştırmak ve tekrarlayan ihlalleri sona erdirmek" olduğuna dikkat çekti. Gelinlik şirketleri ise, şart ve koşullarına göre sahte web siteleriyle başa çıkmak için Cloudflare'a güvendiklerini söylüyordu.
Yargıç Chhabria, Cloudflare hizmetlerinin ihlal sürecinde önemli bir katkısı olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını da sözlerine ekledi...
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