2 Kasım 2020: Türkiye'deki COVID-19 Hastaları ve Vefatlarında Son Durum

Türkiye'de tespit edilen COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları, 2 Kasım 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 139.103 yeni testin sonucunda 2.302 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saat içerisinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 76 olarak açıklandı. Böylece, toplam hasta sayımız 379.775'e, toplam can kaybı sayımız ise 10.402'ye yükseldi.