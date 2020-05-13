2 Milyon TL Değerindeki Oyun Fonu oFON Yeni Adaylar için 2. Tura Başladı!

Dünyanın en hızlı ve etkili şekilde sonuçlanan yatırım fonu oFON, ilk turunda 1 milyon TL değerinde destek ile kazananlara ulaştı. oFON (Oyun Fonu), online gerçekleşecek olan ikinci turu için başvuru alımlarına başladı.