2 Ocak 2021: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen günlük COVID-19 vakalarının, COVID-19 hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 2 Ocak 2021 tarihi itibarı ile açıklandı. Son 24 saatte yapılan 149.218 yeni testin sonucunda 11.180 yeni vaka ve 1.713 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 202 oldu. Yeni verilerle birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 2.232.035'e, toplam can kaybı sayısı ise 21.295'e ulaştı.