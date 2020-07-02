2 Temmuz 2020 Türkiye'deki Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları

Türkiye'deki Koronavirüs vakalarının ve can kayıplarının sayısı, 2 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan 49.714 yeni test sonucunda, 1.186 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Son 24 saat içerisinde 17 vatandaşımız hayatını kaybetti. Böylece toplam vaka sayımız 202.284'e, toplam can kaybı sayımız ise 5.167'ye yükselmiş oldu.