2 yeni Chromebase Daha Geldi! İşte Özellikleri!
Acer özenle tasarlanmış iki yeni Chromebase modelini tanıttı.
- Ercan Uğurlu
Acer özenle tasarlanmış iki şık Chromebase modelini tanıttı. Toplantılar için Acer Chromebase 24V2, Google Hangouts Meet ile zahmetsiz video konferans yapma imkanı sunarken, farklı görevlerde kullanılabilecek şekilde tasarlanan Acer Chromebase 24I2 tek başına bir masaüstü çalışma cihazı veya mağaza içi bilgi noktası olarak değerlendirilebiliyor.
"2016'da çıkan, Intel Core işlemcili dünyanın ilk Chromebase modelinin yakaladığı başarıyı devam ettirmek için daha yüksek performanslı ve yenilenmiş şık tasarımlı Acer Chromebase 24I2'yi piyasaya sürüyoruz," diyen Acer Sabit Bilgisayarlar ve BT Ürünleri İş Birimi Genel Müdürü Jeff Lee, sözlerini şöyle sürdürdü: "Google Play ve Google Assistant desteği ile tüketicilere yeni deneyimler sunabileceğiz. Eğitim kuruluşları ve kurumsal müşteriler ise üründeki diğer yeniliklerden yararlanabilecek."
Zahmetsiz Video Konferans: Toplantılar için Acer Chromebase
Özel bir hepsi bir arada video konferans sistemi olan Toplantılar için Acer Chromebase 24V2; telefon kulübeleri, toplanma alanları ve masa üstleri gibi küçük ve orta genişlikte alanlar ve bireyler için tasarlandı. Ürün, şirketlerde çalışanların ve müşterilerin aynı odadaymış gibi uzaktan birlikte çalışmasına ve etkileşime girmesine yardımcı oluyor. Kullanıcılar Gmail™ ve Google Calendar™ ile ayarlanan veya paylaşılan bağlantıya tıklayarak erişilebilen konferans görüşmeleri yapabiliyor. Google Hangouts Meet ile anında 25 kişiye kadar destek veren ürün, Google G Suite Business ile 50, G Suite Enterprise ile 100 kişiye destek verebiliyor. Google hesabı olmayan kullanıcılar da toplantı davet bağlantısına tıklayıp misafir olarak görüşmelere katılabiliyor.
Grup Görüşmeleri için gereken her şey bir arada
Acer Chromebase 24V2, toplantılarda kullanıcıların ihtiyacı olan her şeyi bir arada sunuyor. 24 inç boyutundaki, ayarlanabilir, Full HD dokunmatik ekran 250 nit parlaklık seviyesiyle kristal netliğinde görüntü veriyor. 5 MP, geniş açılı, entegre web kamerası geniş veya küçük odalarda herkesin görüntünün içinde kalmasını sağlıyor. Ses yüksek ve net bir şekilde alabilen çift mikrofona sahip olan üründe iki stereo hoparlör ile keskin sesler elde ediliyor. Böylece dinleyiciler hiçbir kelimeyi kaçırmıyor.
Acer Chromebase 24V2, 8. Nesil Intel® Core™ i7-8550U işlemci, 4 GB DDR4 RAM ve 32 GB SSD sayesinde saniyeler içinde açılıyor ve akıcı video konferans görüşmeleri sunuyor. Ürün böylece kesintisiz konferans görüşmeleri ve net resim içinde resim sunumları yapmak isteyen müşteriler için ideal bir çözüm haline geliyor.
Chrome OS destekli Acer Chromebase 24I2 küçük ve orta ölçekli modern şirketlerde birçok farklı görev alabilen kullanışlı bir deneyim sunuyor. Tercihe bağlı gelen dokunmatik ekran ile tek başına bir masaüstü çalışma cihazı veya paylaşılan bir iş istasyonu olarak rahatça kullanılabiliyor. Ürünü mağaza girişlerinde müşteri hizmetleri cihazı ve mağaza içi bilgi noktası olarak veya otel lobilerinde, süpermarketlerde ve müşteri ile doğrudan temas kurulan diğer senaryolarda kullanmak mümkün. Şirketler; hızlı açılma süresi, gelişmiş güvenlik, ağ ve bulut üzerinden kolay yönetim, daha hızlı erişilen ve çalışan uygulamalar gibi özelliklerden yararlanabiliyor.
Yeni Acer Chromebase 24I2, okullardaki bilgisayar laboratuvarlarında veya kütüphanelerde herkesin ortak kullanabileceği masaüstü bilgisayarlar şeklinde de değerlendirilebiliyor. Çıkar çıkmaz Google Play™ desteği sunacak olan ürün sayesinde öğrenciler; eğitim, araştırma, eğlence ve daha fazlası için Android ve Chrome web uygulamalarına erişebilecek.
8.Nesil Intel Core işlemci, 8 GB'a kadar DDR4 RAM ve 128 GB'a kadar SSD'ler ile uygulamalar ve grafikler daha hızlı çalışıyor, aynı anda birden fazla görev kesintisiz bir şekilde yapılabiliyor. Büyük tablolar gibi yoğun işlem gerektiren işler ve aynı anda birden fazla uygulama çalıştırmak için ideal çözüm sunuluyor.
Geleceği düşünen tasarım
Acer Chromebase 24V2 ve Acer Chromebase 24I2, şık kasaları ve elmas kesim stantlarıyla ofise hoş bir katkı sağlıyor. İnce çerçeveli, Full HD 1920x1080, dokunmatik, IPS[4] ekran yansımaları önlüyor ve -5 ila 25 derece eğilebiliyor. Tercihe bağlı gelen VESA montaj kiti ile duvara monte edilebilen ürün ile küçük odalarda yerden tasarruf etmek de mümkün. Hoş görünmeyen kabloları saklayan arka kapak yalnızca kullanımı kolaylaştırmakla kalmıyor, şık bir görünüm de sunuyor.
Her Durum ve Cihaz için Bağlantı Noktaları
Her iki cihazda da hemen her aygıta bağlanma imkanı sunarak daha fazla işlev sağlayan çok sayıda giriş çıkış yer alıyor. Ürünlerde bir adet USB 3.1 Type-C™ bağlantısı, dört adet USB 3.1 Gen 1 girişi, HDMI, SD kart okuyucu ve kesintisiz video konferanslar için RJ45 girişi bulunuyor.
Arka Planda Yapılan Güncellemeler
Arka planda yapılan güncellemeler, kullanımda kesinti yaşanmadan cihazınızın en yeni özelliklere ve güvenlik yamalarına kavuşmasını sağlıyor. Acer Chromebase modelleri Chrome OS'in çok katmanlı güvenliğinden yararlanarak müşterileri en yeni virüs ve zararlı yazılımlardan koruyor. Arka planda yapılan güncellemeler[5] manüel bakım gereksinimini azaltıyor, Google'ın 7/24 desteği de müşterilerin rahat etmesini sağlıyor.
Teknik özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Belirli pazarlardaki bulunabilirlik, ürün özellikleri ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için www.acer.com adresi üzerinden en yakın Acer ofisiyle iletişime geçebilirsiniz.
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