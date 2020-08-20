20 Ağustos 2020: Türkiye'deki Günlük Vaka Sayısı 1.400'ü Aştı

20 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de tespit edilen günlük COVID-19 vakalarının sayısı, 1.400'ü geçti. Yapılan 92.301 yeni test sonucunda 1.412 yeni tanı konuldu. Yine son 24 saatte, vefat edenlerin sayısı 19 olarak açıklandı. Böylece, toplam vaka sayımız 254.520'ye, toplam can kaybı sayımız ise 6.058'e ulaşmış oldu.