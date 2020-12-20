20 Aralık: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'deki günlük COVID-19 vakalarının, hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 20 Aralık 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Geride kalan son 24 saatte yapılan 158.892 yeni testin sonucunda 20.316 yeni vaka ve 3.546 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saatte, vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 246 oldu. Yeni verilerle birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 2.024.601'e, toplam can kaybı sayısı ise 18.097'ye ulaştı.