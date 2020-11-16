20. Bilişim Zirvesi'nde Kuantum Teknolojisi konuşulacak

Bu sene "KUANTUM YOLCULUĞU" teması ile 25 Kasım Çarşamba günü dijital ortamda gerçekleşecek 20. Bilişim Zirvesi'nde, ülkelerin rekabette yeni bir güç olarak hazırlıklarını sürdürdükleri, gelecek 30 yıla şekil verecek olan "Kuantum Teknolojisi" dünyadan fikir önderleri ile her açıdan ele alınacak.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Cem Say, Kanada Wilfrid Laurier Üniversitesi Fizik ve Bilgisayar Bilimleri Profesörü, Kuantum Fizikçisi, TED konuşmacısı Dr. Shohini Ghose ve Dell Technologies EMEA CTO'su Marc O'Regan gibi ana konuşmacıların yanı sıra birçok uzman konuşmacı katılımcılara yeni bir vizyon sunacak.
Açılış programında T.C. Cumhurbaşkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Dr. Ali Taha Koç; "Dijital Gelecek" başlığı altında yakın döneme ve kaçınılmaz bir gelecek olan 'Kuantum Yolculuğu'na dair yaklaşımı ortaya koyacak. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın da konuşmaları ile yer alacağı programda, T.C. Cumhurbaşkanlığı, Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, "İş Ekosisteminde Kuantum Kavramı" başlıklı sunumunu gerçekleştirecek.
Dünyaca ünlü Fizik Profesörü Dr. Shohini Ghose, Bilişim Zirvesi'nde...
Açılış programında yer alan, TED konuşmacısı Wilfrid Laurier Üniversitesi'nde Fizik ve Bilgisayar Bilimleri Profesörü olan, dünyanın tanıdığı ödüllü fizikçi Dr. Shohini Ghose, "Kuantum Devrimi" başlıklı sunumu ile geleceğe dair bilgi paylaşacak. Kuantum fiziğinin hesaplama ve iletişim için nasıl kullanılabileceğini inceleyen, meslektaşları ile ilk önce kaos teorisi ile kuantum dolanıklığı arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koyan, Bilim Kadın Merkezi'nin Kurucu Direktörü olarak kadın bilim insanlarının yorulmak bilmez bir savunucusu olan Dr. Shohini Ghose, "Kuantum teknolojilleri ile beklenen toplum dönüşümünü ve bizleri bekleyen yolculuğu önümüzdeki 30 yıl üzerinden değerlendirerek açıklayacak.
2018'de TED Kıdemli Bursu da dahil olmak üzere birçok ödülün sahibi olan Dr. Shohini Ghose, 2017'de Kanada Kraliyet Topluluğu Yeni Akademisyenler, Sanatçılar ve Bilim İnsanları Koleji'ne seçilmiş ve 2019 UNESCO Paris organizasyonunda dünyanın dört bir yanından seçilen 25 kadın bilim insanı arasında yer almıştı.
Dünyanın Geleceği 'Kuantum Teknolojisi' Türkiye'den Anlatılacak
Başarıları ile Türkiye'nin gururu olan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Cem Say; "Kuantum Bilgisayarları Neyi Değiştirecek?" başlıklı konuşmasında, "Kuantum Bilgisayarları Neyi Değiştirecek? Kuantum bilgisayarları nasıl çalışır? Klasik bilgisayarlara üstünlükleri nedir? Kuantum hesaplamada neredeyiz? Kuantum her derde deva mı? Güvenli iletişim kuantum teknolojisine mi bağlı?" sorularını yanıtlayacak.
25 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek Bilişim Zirvesi'nin açılış programında yer alan diğer bir isim Dell Technologies, EMEA CTO'su Marc O'Regan da, "Kuantum Çağı için Ölçeklenebilir Mimari" başlığı altında; Kuantum döneminde teknoloji alt yapısının nereye evrileceğini aktaracak.
Zirve, 3D deneyim sunacak
Pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez dijital ortamda düzenlenecek olan zirve, herkesin katılımına açık ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Online kayıtların www.bilisimzirvesi20.com adresinden yapılacağı zirve yine bu adres üzerinden, fiziksel bir etkinliği aratmayacak şekilde gerçekleştirilecek. Sunulacak olan 3D deneyimi kapsamında, firmaların stantlarının sanal ortamda ziyaret edilebilecek, networking alanlarında anlık sohbetler gerçekleştirilebilecek.
"Teknoloji Kaptanları Ödülleri"ne geri sayım
Şirketleri ve ekiplerini dijital dönüşüm konusunda geliştirdikleri projeler ve hayata geçirdikleri uygulamalar için motive etmek amacıyla bu yıl 3.'sü düzenlenecek "Teknoloji Kaptanları Ödülleri", zirve oturumlarının tamamlanmasının ardından 25 Kasım günü saat 18:00'de gerçekleştirilecek. Şirketlerin farklı iş süreçleri için geliştirdikleri proje ve uygulamalar ile bu projeleri hayata geçiren 'Teknoloji Kaptanları'na farklı kategorilerde ödüller verilecek.
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