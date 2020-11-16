20. Bilişim Zirvesi'nde Kuantum Teknolojisi konuşulacak

25 Kasım Çarşamba günü dijital ortamda gerçekleşecek 20. Bilişim Zirvesi'nde, gelecek 30 yıla şekil verecek olan "Kuantum Teknolojisi" dünyadan fikir önderleri ile her açıdan ele alınacak...