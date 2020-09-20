20 Eylül 2020: Güncel Türkiye Koronavirüs Verileri Açıklandı

Türkiye'deki COVID-19 vakalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 20 Eylül 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 95.321 yeni test sonucunda 1.519 yeni vaka tespit edildi. Yine 24 saat içerisinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 61 oldu. Böylece Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 302.867'ye, toplam can kaybı sayısı ise 7.506'ya yükseldi.