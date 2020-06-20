20 Haziran: Türkiye'de Görülen Günlük Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları

Türkiye'de tespit edilen günlük Koronavirüs vakalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 20 Haziran itibarı ile güncellendi. Yapılan 41.112 yeni testin sonucunda 1.248 yeni vaka tespit edildi. Geride kalan son 24 saatte, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22. Toplam vaka sayımız 186.493'e yükselirken, toplam can kaybı sayımız 4.927 olarak açıklandı.