20 Kasım 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları

20 Kasım 2020 tarihi itibarı ile, ülkemizde yaşanan Koronavirüs kaynaklı günlük ölümler yeni bir tepe noktaya ulaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geride kalan 24 saat içerisinde 156.642 yeni test yapıldığı duyuruldu. Bu testlerin sonucunda 5.103 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saatte, hayatını kaybedenlerin sayısı 141 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 435.273'e, toplam can kaybı sayımız ise 12.084'e yükseldi.