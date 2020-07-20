20 Temmuz 2020: Günlük Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Belli Oldu

Türkiye'de görülen COVID-19 vakalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 20 Temmuz 2020 itibarı ile açıklandı. Yapılan 43.404 yeni test sonucunda 931 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 oldu. Böylece, toplam vaka sayımız 220.572'ye, toplam can kaybı sayımız ise 5.508'e yükseldi.