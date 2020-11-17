20 Yaş Altı Sokağa Ne Zaman Çıkabilecek? Sokağa Çıkma Yasağı Saat Kaçta?

Koronavirüs pandemisine karşı bugün yeni kararlar açıklandı. Kararlardan iki tanesi sokağa çıkma kısıtlamasını içeriyor. Peki, 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek, sokağa çıkma yasağı saat kaçta uygulanacak?