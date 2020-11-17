20 Yaş Altı Sokağa Ne Zaman Çıkabilecek? Sokağa Çıkma Yasağı Saat Kaçta?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biraz önce açıkladığı yeni Koronavirüs tedbirlerinden biri de, 20 yaş altı gençleri ve çocukları ilgilendiriyor. Buna göre, bir süredir 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, artık 20 yaş altı için de uygulanacak. Peki ama 20 yaş altındakiler, hangi saat aralığında sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı kararlara göre;
- Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 ve 20.00 arası dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak"
- 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.
65 Yaş Üstü Kararı Neydi?
Alınan yeni kararların detayları için İçişleri Bakanlığı genelgesi bekleniyor.
Bugün açıklanan yeni önlemlere göre 65 yaş ve üzeri için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç 20 yaş altına da uygulanacak.
Kısa bir süre önce bazı illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kararın uygulandığı il sayısı 40'ı geçerken, İstanbul, Ankara, İzmir'de de 65 yaş ve üzeri vatandaşların sadece 10.00 – 16.00 saatleri arasında maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmesine imkan getiren kısıtlama kararı alınmıştı.
İçişleri Bakanlığı ise yayınladığı genelgede 65 yaş üstü kısıtlamasının valiliklerin kararına göre yayılacağını belirtmişti. Genelge şöyleydi:
Yine daha önce illere gönderilen genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi gerekiyordu. Bu doğrultuda Valilerce; Koronavirüs salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.
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