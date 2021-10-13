20 Yaş Dişlerimiz Neden Bu Kadar Geç Çıkıyor?

Bilim insanları, tüm dişlerimiz daha önce tamamlanmasına rağmen 20 yaş dişlerinin neden bu kadar geç çıktığını araştırdı. Ve artık bu soruya verilebilecek bir cevabımız var gibi görünüyor!

  • Levent Öztürk
20 Yaş Dişlerimiz Neden Bu Kadar Geç Çıkıyor?

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