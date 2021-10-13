20 Yaş Dişlerimiz Neden Diğer Dişlerimizden Bu Kadar Geç Çıkıyor?

Bilim insanları, tüm dişlerimiz daha önce çıkmasına rağmen 20 yaş dişlerinin neden bu kadar geç çıktığını araştırdı. Ve artık bu soruya verilebilecek bir cevabımız da var gibi görünüyor!