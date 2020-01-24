20 Yıl Sonra Bir İlk: Ölü Katil Balina Şaşırttı!

İngiliz kıyılarında bulunan ölü bir katil balina, olmaması gereken bir yerde olması nedeniyle şaşkınlık yarattı!

  • Levent Öztürk
İngiliz kıyılarında 20 yıl sonra ilk katil balina

Uzmanlar, İngiltere ve Galler kıyılarında 20 yıldır ilk kez görülen bir ölü katil balinayı doğruladı. Bu genç erkek balina, Birleşik Krallık'ın doğu kıyısında, The Wash tuz bataklığında bulundu. Londra Zooloji Topluluğu (ZSL) tarafından yapılan analiz, balinanın haftalar önce öldüğünü ve muhtemelen gelgitler ile doğal koruma alanına taşındığını düşünüyor.

Orkalar (katil balinalar) İngiliz sahillerine yabancı değiller ancak genellikle İskoçya'nın batı sahilinde yaşayan bir nüfus bulunuyor. Bu yüzden de Birleşik Krallık sularının bu kadar güney kısmında yaşamıyorlar ve yapılan incelemenin sebebi de tam olarak bu oluyor.

Dişleri ile yapılan testlerden anlaşıldığı üzere genç olan bu erkek balina yaklaşık 4,5 metre boyunda ve genetik analizi ile hangi nüfustan geldiği, yeme alışkanlıkları, geçmişi ve herhangi bir hastalığı olup olmadığı belirlenecek.

Orkaların ZSL araştırmacıları tarafından incelenen ana türler olmasının sebebi, besin zincirinin en üstünde yer almaları ve yedikleri diğer canlıların emdiği kimyasal kirliliklerden ciddi oranda etkileniyor olmaları. Katil balinalardaki zehir seviyesini ölçmek, denizlerdeki seviyeleri belirlemek için iyi bir kaynak olarak kabul ediliyor.

2018 yılındaki bir araştırma, hızlı bir şekilde parçalanmayan insan yapımı kimyasallar olarak tanımlanabilecek olan PCB'lerin şu andaki yoğunlukları ile 30-50 yıl içerisinde çok kirli bölgelerdeki Dünya geneli katil balina nüfuslarının yarısının yok oluşuna sebep olabileceğini göstermekteydi.

Ölüm sebebi şu anda belli olmasa da, ZSL'nin yaptığı açıklamaya göre yakın zamanda beslenme kanıtı bulunmuyordu. Katil balinalar yiyeceklerini bütün olarak yutuyorlar ve bu besinler öncelikli olarak birinci mideye giriyor. Daha sonra ana mideye geçerek parçalanıyor ve son olarak da emilim için hazırlanmak için üçüncü mideye geçiyor. Ekip, balinanın birinci mide bölümünde büyük bir plastik parçası buldu ancak ölüm sebebi bu değildi.

Tabii ki ölüm sebebi bu olmasa da, ZSL, bu plastiğin bulunmuş olmasının iyi olmadığını da belirtiyor. Bu olağan dışı durumun sebebinin araştırılması da, ZSL'nin söylediğine göre Birleşik Krallık deniz yaşamı araştırmalarında yıllar boyu incelenecek paha biçilemez bilgiler sunacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Vedat Milor'un Vedat Muriqi tweet'i sosyal medyanın gündeminde
Eski ehliyet yenileme süresi uzatıldı! İşte ehliyet yenileme süresi ve son başvuru tarihi
Ünlü astronottan şaşırtan açıklama: Uzaylılar aramızda olabilir
11 maddede Coronavirüs hakkında tüm bilmeniz gerekenler
Günün En çok Okunanları
Yeni Motorola Razr'ın Fiyatı Dudak Uçuklatabilir
Galaxy S20 Plus Hakkında Bildiklerimiz
Bu Huawei Telefonlara Android 10 Geliyor!
Ucuz iPhone, Yani iPhone SE 2 İçin İyi Haber Var!
PS5 Kontrolleri, Sesli Komutları Algılayabilir

 

 