20 Yıldır Kaçak Olan Mafya Patronu, Google Haritalar'da Yakalandı!

Görünene göre Google Haritalar, sadece sizi gitmek istediğiniz yere götürecek yolu bulmak için değil, onlarca yıldır kaçak olan mafya patronlarını bulmak için de harika bir kaynak olabiliyor. Ceza almış bir katil ve kötü şöhretli İtalyan gangster olan 61 yaşındaki Gioacchino Gammino, 2002 yılında Roma'daki bir hapishaneden kaçtı. Oradan İspanya'ya gitti, kimliğini değiştirdi ve Galapagar'da birkaç Sicilya yemeği servis ettiği restoran Cocina de Manu'da "şef Manuel" olarak yeni bir hayata başladı.
Sicilyalı Stidda mafyasının eski üyesi, yeni kimliğiyle neredeyse 20 yıl yakalanmaktan kurtuldu ama sonunda polis tarafından bulunduğunda şaşkına döndü. Öğrenilene göre tutuklanması ardından ilk sorularından biri "Beni nasıl buldunuz? 10 yıldır ailemi bile aramadım" oldu.
Sicilya polisi, Gammino'nun İspanya'da olduğundan şüpheleniyordu, ancak Google Haritalar'da onun tanımına uyan bir adamın görülmesi, geçtiğimiz yılın sonunda onu bulmalarına yardımcı oldu. Daha sonra, Gammino'nun Cocina de Manu Facebook sayfasında yayınlanan ve yakın zamanda nerede olduğunu doğrulayan fotoğraflarını buldular.
Palermo savcısı Francesco Lo Voi, tutuklamayla ilgili olarak The Guardian'a "tabii ki günlerimizi kaçakları bulmak için Google Haritalar'da dolaşarak geçirmiyoruz" dedi ve ekledi: "Bizi İspanya'ya götüren birçok eski ve uzun soruşturma vardı. İyi bir yoldaydık, Google Haritalar, araştırmalarımızı doğrulamaya yardımcı oldu."
Ömür boyu hapis cezası almış olan Gammino, 2002 yılında cezaevinde bir film çekilirken hapisten kaçmıştı. Cinayetten ve Stidda mafyasının faaliyetleriyle ilgili bir dizi başka suçtan da aranıyordu.
Eski mafya üyesi şu anda İspanya'da polis tarafından gözaltında tutulurken, İspanyol ve İtalyan polisi onun Şubat ayı sonunda İtalya'ya iade edileceğini düşünüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın