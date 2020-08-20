2000 TL Altı Telefon: Casper VIA G3 İncelemesi

Casper'ın geçtiğimiz sene çıkarttığı akıllı telefonu VIA G3, uygun fiyatlı telefon kategorisi için hala uygun telefon modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. VIA G3, o dönem şirketin üzerinde önemli durduğu bir akıllı telefon olurken, sahip olduğu yapay zeka teknolojisi ile de dikkat çekiyordu. Peki, Casper VIA G3, başka hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
Casper VIA G3'ün ekranı 6.22 inç büyüklüğünde. Yüzde 80.8'lik ekran – gövde oranına sahip olan ve bu sayede kullanıcılara geniş bir ekran deneyimi sunan Casper VIA G3, özellikle oyun ve film gibi multimedya deneyimleri için geliştirilmiş bir model. Telefonun ekranı 450 nit parlaklığında olması ve IPS paneli bulundurması sebebiyle hem renk doygunluğu hem parlaklık konusunda oldukça başarılı. Ancak ekran çözünürlüğü sınıfına uygun olarak 720x1520 piksel şeklinde tercih edilmiş.
Casper VIA G3, Helio P22 işlemciden güç sağlıyor ve telefon bu işlemcisiyle 2.0GHz frekansında çalışıyor. 8 çekirdekli bu işlemci ile beraber standart kullanımları hedefleyen telefon, Android 8.1 Oreo işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Elbette artık bu işletim sisteminin geride kaldığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Casper VIA G3'te 3 GB RAM mevcut, ayrıca 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. İsterseniz bu kapasiteyi microSD kart ile beraber 256 GB daha genişletebiliyorsunuz.
Telefonun batarya kapasitesi 3260 mah olurken, bu batarya günlük kullanımlar için gayet yeterli oluyor.
Telefonun ön ve arka kameraları ise 13 MP ve 8 MP şeklinde. Yapay zeka teknolojisinden faydalanılan kameralarda portre ve ışık modları ile gelişmiş bir kamera kullanımı sunuluyor. Kameraların sahip olduğu derinlik, fotoğrafçılık reflektörü ve sahne ışığı efektini kullanarak çekilen fotoğrafların kalitesini arttırabiliyorsunuz.
Deniz yeşili ve gece mavisi renk seçenekleriyle bulunabilen Casper VIA G3, bağlantı konusunda da yeterli desteği sağlayan bir telefon. Bluetooth 4.2, 802.11n Wi-Fi, microUSB, microSD, 3.5 mm kulaklık girişi gibi önemli bağlantılara yer verilen telefonda ayrıca FM radyo desteği de yer alıyor.
Sonuç
Casper VIA G3, şu an piyasada 1999 TL fiyatla bulunabiliyor. Bütçesi 2000 TL'ye kadar olan kullanıcılar tarafından değerlendirilebilecek olan Casper VIA G3, çentikli tasarımıyla günümüz modasına uygun yapıda olmasıyla tasarım açısından da tercih edilebilir.
Casper VIA G3 Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 8.1
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.0 GHz & 1.5 GHz
- Ekran Teknolojisi: IPS Incell
- Ekran Boyutu: 6.22 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720×1520 px
- Bellek (RAM): 3 GB
- Dahili Depolama: 32 GB
- Arttırılabilir Hafıza: 256 GB
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 13 MP
- Batarya: 3260 mAh
- Wi-Fi: 802.11n
- Bluetooth: 4.2
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Yok
- FM Radyo: Var
- Parmak İzi Sensörü: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Boyutlar: 75 x 156 x 8.0 mm
- Ağırlık: 159 gr.
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