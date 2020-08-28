2000 TL Fiyatlı Samsung Galaxy A10s Özellikleri Neler? İnceledik!

Samsung, özellikle Galaxy A serisi ile son yıllarda akıllı telefonlar arasında orta segment kategorisini şekillendirmeyi başardı. Galaxy A serisini de farklı modellerle bölümlere ayıran Güney Koreli şirket, aile içinde giriş, orta ve üst segment yaratarak kullanıcılara farklı tercihler sunuyor. Bunlardan biri olan Samsung Galaxy A10s ise, kullanıcılar için giriş – orta segmente konumlanan bir model oluyor.
Samsung Galaxy A10s, kullanıcıların sonsuz ekran deneyimi yaşayabilecekleri bir model oluyor. Samsung'un üst seviye telefonlarından aşina olduğumuz ince kenar çerçeveli ekranı ile donanan Galaxy A10s, 6.2 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyor. HD+ çözünürlüğünde görüntü üreten bu ekranın paneli ise PLS TFT. Evet, IPS paneller veya AMOLED paneller kadar iyi görüntü üretemese de segmentinin ihityacını karşılayan bu ekranın hemen üzerine yerleştirilen çentik içindeyse 8 MP şeklindeki ön kamerayı görüyoruz.
Samsung Galaxy A10s, tek el ile rahat kullanılabilen ve hafif telefonlardan biri. Sadece 168 gram ağırlığında olan telefonun kalınlığı ise 7.8 mm şeklinde. Arka yüzü plastik kaplamadan oluşan telefonun kenarları da yine plastik malzeme ile kaplanmış durumda.
Kırmızı, mavi, siyah ve yeşil gibi farklı renk seçeneklerine sahip olan Samsung Galaxy A10s'te ön kamera yolu ile yüz tanımayı çalıştırabiliyor, arkasında bulunan sensör ile de parmak iziniz ile güvenlik sağlayabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy A10s'un teknik özelliklerine baktığımızda ise işlemci hanesinde Mediatek MT6762 Helio P22 işlemciyi görüyoruz. Günlük kullanımlar için yeterli olan bu işlemciye 3 GB'lık RAM eşlik ederken, telefonun depolama kapasitesi ise 32 GB olarak bulunuyor. MicroSD kart desteği ise var ve bu şekilde hafızayı genişletebiliyorsunuz.
Samsung Galaxy A10s'da ayrıca 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, FM radyo bulunurken, telefonun batarya kapasitesi ise 4000 mAh. Bu batarya kapasitesi ile beraber telefonu 2 gün rahat kullanabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy A10S Kamerası Nasıl?
Samsung Galaxy A10s'in arka kameralarına geldiğimizde ise, burada 2 kameranın yer aldığını görüyoruz. 13 MP ve f/1.8 diyaframlı olan ana kamera geniş açılı foroğraflar çekebilirken, 2 MP ve f/2.4 diyaframlı ikinci kamera ise derinlik sensörü olarak yer alıyor.
LED flaş ile de desteklenen arka kameralar ile Full HD / 30 kare video kaydı alabiliyorsunuz.
Sonuç
Sonuç olarak Samsung Galaxy A10s, 2000 TL fiyatı ile uygun fiyata günlük kullanımları rahat karşılayabilen bir akıllı telefon arayan kullanıcılara hitap ediyor. Geniş görüş alanı sunan ekranı, parmak izi sensörü ve çift kamerası ile dikkat çeken telefon, bütçeye uygun telefon arayanların ilgisini çekebilir.
CHIP Online Notu: %77
Samsung Galaxy A10s Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 9
- İşlemci: Mediatek MT6762 Helio P22
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.0 GHz
- Ekran Teknolojisi: PLS TFT
- Ekran Boyutu: 6.2 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720×1520 px
- Bellek (RAM): 3 GB
- Grafik İşlemci: PowerVR GE8320
- Dahili Depolama: 32 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 13 MP & 2 MP
- Batarya: 4000 mAh
- Çift SIM Desteği: Var
- Wi-Fi: 802.11n
- Bluetooth: 4.2
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Yok
- FM Radyo: Var
- Parmak İzi Sensörü: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Boyutlar: 75 x 156 x 7.8 mm
- Ağırlık: 168 gr.
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